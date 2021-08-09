تزايد حالات الانتحار بين مجندي الحوثي

كشفت مصادر حقوقية موثوقة في صنعاء تزايد حالات الانتحار في أوساط المجندين الحوثيين، مؤكدة أن آخر هؤلاء الجريح عابد العكري الذي قتل نفسه في مديرية رازح بصعدة الأربعاء الماضي جاء احتجاجاً على تخلي قيادات الحوثي عنه وعدم علاجه.

وقالت إن هناك أكثر من 120 حالة انتحار في صفوف المجندين خلال يوليو الماضي غالبيتهم جرحى تخلت الميليشيا عن علاجهم واكتفت بعلاج أبناء الأسر الحوثية.

وأضافت -بحسب عكاظ- أن الميليشيا تتكتم على تلك الإحصاءات وتجبر عائلات الضحايا على دفن الجثث وعدم الحديث لوسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية.

ولفتت المصادر إلى أن أول حالة تم التأكد منها في أغسطس الجاري، هي للمجند الحوثي عابد العكري الذي أنهى حياته بعد معاناة مع الإصابات والحالة النفسية والمعيشة الصعبة بعدة طلقات نارية اخترقت صدره.