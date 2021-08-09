وسط غيوم “دلتا”.. تراجع أسعار النفط و”برنت” قرب 67 دولارًا

واصلت أسعار النفط تراجعاتها بعد أسوأ أسبوع منذ شهور، حيث أدت عودة انتشار فيروس كوفيد-19 إلى إثارة المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك، اليوم الاثنين، لتتداول بالقرب من 67 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 8% الأسبوع الماضي، فيما هبط خام برنت القياسي دون 70 دولاراً للبرميل.

وأكملت الصين برنامج اختبار شامل لفيروس كورونا في ووهان – البؤرة الأصلية للوباء – بعد الحالات المؤكدة الجديدة، بينما ارتفعت الإصابات في الولايات المتحدة وظلت الوفيات في روسيا بالقرب من مستوى قياسي.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى إضعاف جاذبية المواد الخام مثل النفط والذهب المسعّرين بالعملة الأميركية. وغذت بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة الماضي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع عن سياسات التحفيز الهائل.

واجه النفط رياحًا معاكسة قاسية هذا الشهر، حيث يجتاح متغير دلتا سريع الانتشار جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تجدد القيود على الحركة في بعض المناطق، ويتزامن ذلك مع زيادة في الإنتاج من قبل تحالف أوبك+. وستقدم وكالة الطاقة الدولية لمحة محدثة عن السوق يوم الخميس المقبل.

ستقوم أوبك+ بزيادة الإمدادات الشهرية بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، وتستمر حتى يتم إحياء كل إنتاجها المتوقف في فترة الوباء. وفي حين أن تفجر الإصابات بكوفيد-19 الأخير يعيق الرؤى، تشير التوقعات إلى أن السوق ستكون قادرة على امتصاص البراميل الإضافية مع تسارع الطلب.