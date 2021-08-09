إصابات كورونا العالمية تتجاوز 203.456 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 203 ملايين و456 ألفاً و760 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و307 آلاف و488 شخصاً، فيما تعافى 182 مليوناً و773 ألفاً و747 شخصاً، وفق ما أورده موقع “وورلد ميترز” المختص بالإحصاءات.

باكستان تسجل 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4040 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة .

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.071.620 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23.918 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 964.404 حالات .

الهند تسجل 35499 إصابة بفيروس كورونا و447 وفاة

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 35499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و447 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 31 مليونًا و969 ألفًا 954 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 428 ألفًا و309 وفيات، مشيرة إلى شفاء 39 ألفًا و686 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 31 مليونًا و139 ألفًا 457 حالة.

ألمانيا تسجل 1183 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و791949 بعد تسجيل 1183 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91784 بعد تسجيل حالتي وفاة.

الصين تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

البرازيل تسجل 13893 إصابة و 399 وفاة جديدة بـ” كوفيد-19 “

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأرب والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و 990 وفاة في اليوم السابق .

وأوضحت الوزارة في بيان ان البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى563151 حالة​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.