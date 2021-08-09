موجة #كورونا الأخيرة تتسبب بفصل 30 مسؤولاً صينياً

أفادت وسائل إعلام أن أكثر من 30 مسؤولاً صينياً تم فصلهم من العمل أو تلقوا عقوبات بسبب اتهامات بأنهم فشلوا في التعامل بشكل صحيح في احتواء أحدث موجة من فيروس كورونا في البلاد.

ومن بين الذين تم فصلهم من العمل نائب رئيس بلدية، ورؤساء أحياء ولجان صحية بالمدينة، وموظفون في إدارة المستشفيات والمطارات وأقسام السياحة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة جديدة لانتقال العدوى محلياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويرتبط التفشي الأخير لفيروس كورونا الذي انتشر في البلاد، بالمطار في مدينة نانجينغ الشرقية، إذ انتشر متحور “دلتا” شديد العدوى بين عمال المطار، وانتقل منذ ذلك الحين من مقاطعة هاينان الاستوائية في الجنوب إلى منغوليا الداخلية في أقصى الشمال.