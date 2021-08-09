‏”فلكية جدة”: يمكن مشاهدة هلال محرم بالعين المجردة بعد غروب شمس ‏اليوم

يشاهد سكان المنطقة العربية بالعين المجردة هلال قمر محرم بعد ‏غروب شمس اليوم (الإثنين) بحوالي 30 دقيقة، إذ يزين الأفق ‏الغربي في حال كانت السماء صافية. ‎

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، ‏أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح ‏مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن ‏كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب ‏غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء ‏الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر‎.‎

وأشار أبوزاهرة إلى أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران أمس (الأحد) ‏عند الساعة 04:50 مساءً بتوقيت المملكة، منهياً بذلك دورة ‏اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة‎. ‎

وأبان أن السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، يرجع ‏لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية ‏للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه ‏حول الأرض، لذلك فمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة ستكون ‏دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.