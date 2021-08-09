‏”فلكية جدة”: يمكن مشاهدة هلال محرم بالعين المجردة بعد غروب شمس ‏اليوم

يشاهد سكان المنطقة العربية بالعين المجردة هلال قمر محرم بعد غروب شمس اليوم (الإثنين) بحوالي 30 دقيقة، إذ يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأشار أبوزاهرة إلى أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران أمس (الأحد) عند الساعة 04:50 مساءً بتوقيت المملكة، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.
وأبان أن السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، يرجع لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك فمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة ستكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.