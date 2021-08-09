96.5 % نسبة التعافي بالسعودية.. 57.4 مليون جرعة لقاح كورونا في الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون بلغت 57.4 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 96.5%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,426,284 ) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ ( 2,354,823) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (18,599) حالة، فيما بلغ عدد اللقاحات المعطاة (57,417,014) جرعة.

وأشار المركز إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بجميع دول الخليج بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة التعافي في السعودية 96.5%.