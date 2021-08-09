هذه تفاصيلها.. “أرامكو” تعلن فتح باب التقديم على #وظائف_شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

أعلنت شركة “أرامكو”، فتح باب التقديم على وظائفها الشاغرة من خلال مسارين الأول للمرشحين حديثي التخرج والثاني للمرشحين ذوي الخبرة.

وأوضحت الشركة أن حديثي التخرج الذين تقل مدة خبرتهم عن 3 سنوات، فإنه يشترط أن يكون المرشح منهم سعودي الجنسية وحاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل، ومعدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية، ومعدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية.

وأضافت أنه تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه الموافقة على النظام الجديد لممارسة المهن الهندسية، فإن جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى “أرامكو” ملزمون بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني المطلوب وإرفاق أية مستندات ضرورية مع طلب التسجيل للوفاء بهذا الشرط.

وأبانت أن ذوي الخبرة الذين تزيد مدة خبرتهم على 3 سنوات، فإنه يشترط أن يكون المرشح منهم سعودي الجنسية وحاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل، ودرجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

وأشارت إلى أنه إذا كان المرشح مهنياً من ذوي الخبرة في مجال عمله، فإن شركة “أرامكو” يمكن أن توفر له مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات مثل الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية وغيرها.