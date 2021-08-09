رسميا: تطبيق كود البناء السعودي على المطارات والبنوك

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021، تطبيق المرحلة الرابعة من مراحل تطبيق كود البناء السعودي والتي تشمل مباني الأعمال، التي تتضمن المطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد.

وكود البناء السعودي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد، وتم البدء في تطبيقه على المباني السكنية في 1 يوليو الماضي.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.