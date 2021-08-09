أسعار النفط تهوي 4 %.. و”برنت” عند 67.88 دولار للبرميل

نزلت أسعار النفط بواقع 4 % اليوم لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا، على الأخص في الصين.

وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 67.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 6% الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.85 دولار أو ما يعادل 4.3% إلى 65.43 دولار للبرميل بعد أن انخفضت قرابة 7% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.

وقال جوردون رامزي المحلل لدى آر بي سي في مذكرة “المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجددا مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة دلتا”.

وأشار محللو إيه إن زد إلى قيود جديدة في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط كعامل رئيسي يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب. وشملت القيود إلغاء رحلات طيران وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضررا.

وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو عقب تفشي الإصابات بكوفيد 19 وسيول بينما كان نمو الواردات أيضا أبطأ من المتوقع. وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو 2020.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام وذلك بعد تقرير وظائف أمريكي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع وأثار رهانات على أن المركزي الأمريكي ربما يتحرك سريعا لتشديد السياسة النقدية في أمريكا. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.