لـ”سوء حجابها”.. إيراني يسحق امرأة بسيارته

أقدم سائق إيراني على دهس امرأة مرتين بسيارته بعد “توبيخها بسبب سوء حجابها”، بحسب ما نقلته قناة أرومية الإخبارية.

وقالت القناة المعنية بتغطية أخبار المدينة الواقعة شمال غرب إيران: “قام سائق سيارة من طراز بيجو، أمس، بتوبيخ امرأة ومعها فتاتان في شارع كاشاني بمدينة أرومية، بسبب عدم تغطية رؤوسهن بالحجاب بشكل كامل”.

وأضافت: “وبعد تجاهل هذا التحذير، قام سائق السيارة بدهس امرأة مرتين وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب جروحها البالغة والخطيرة”.

وأشارت القناة بحسب مصادر محلية بمدينة أرومية: “سائق السيارة قد فر من مكان الحادث بعد دهس امرأة وتدمير سيارتين، فضلا عن حادث مع سائق دراجة نارية”.

وتدافع ما تسمى بـ”منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وهي مؤسسة حكومية لها فروع في جميع المدن الإيرانية عن هؤلاء بوصفهم “مرشدين”.

وهذه المنظمة يتم تعيين رئيسها من قبل مجلس صنع السياسة لأئمة الجمعة في إيران، ويضم المجلس المركزي لهذا المقر شخصيات مثل وزراء العلوم والتعليم والثقافة، وعضو مجلس الخبراء، وسكرتير المجلس الأعلى للحوزة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على النساء منذ عام 1979 عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي ووصول رجال الدين للسلطة.