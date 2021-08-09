“سعود الطبية” تحذر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية على أهمية الوقاية من المخاطر التي قد تلحق بمن يتبع طرق إنقاص الوزن السريعة، حيث أنها ربما ينتج عنها مخاطر قد تكون في بعض الأحيان ضارة وخطيرة مثل اضطراب النوم والخمول والشعور بالإرهاق بالإضافة إلى حدوث أضرار تتمثل في ضعف المناعة واضطرابات في الشهية والهضم وغيرها.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد الحربي أن اتباع حمية قاسية مثل اتباع حمية خالية الدهون قد يقلل من نشاط المرارة مما يصاحب ذلك تراكم المادة الصفراوية فيها وزيادة نسبة الاملاح وتحولها إلى حصوات.

وشدد الحربي على ضرورة أن تكون الحمية الصحية على هيئة جدول غذائي يتم إعطاؤه بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية، بالإضافة إلى نشاط بدني بشكل شبه يومي، لافتًا إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية وأمانًا للأشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

وختم الحربي تصريحه منوهًا على أهمية ضرورة عدم الانصياع خلف الوصفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي كونها الحل السحري والسريع لخسارة الوزن، مشددًا على أهمية اتباع الحميات الغذائية من المصادر الصحيحة والموثوقة.