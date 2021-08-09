عاجل.. #وزارة_التعليم تشكل فرق عمل لمتابعة تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير التعليم يتولى متابعة تنفيذ تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، وتطبيق الخطط الدراسية، وإيقاف العمل بالخطط الدراسية (الحضوري، عن بعد) التي كان يعمل بها حتى نهاية العام الدراسي 1442، على أن ترفع كل إدارة تعليمية مقترحاتها التطويرية ومرئياتها حول الخطة الدراسية المطورة إلى مركز تطوير المناهج.

يأتي ذلك نظرا لأهمية الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة وفق ما تضمنه قرار وزير التعليم على أن يشمل تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.