«توكلنا» يتيح لقادة المنشآت التعليمية معرفة الحالات الصحية للطلاب والعاملين

أتاح تطبيق «توكلنا» لقادة المؤسسات والمنشآت التعليمية في المملكة الاطلاع على بيانات الجهة التعليمية التابعة له عبر «توكلنا ويب».

جاء ذلك خلال نشرة «نتعلم بحذر»، التي أفادت بأنه يتعين تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية لـ«توكلنا ويب»، ثم الدخول إلى خدمة «نتعلم بحذر» عبر الرابط التالي: https://tawakkalna.sdaia.gov.sa/account/login?ReturnUrl=%2F.

ثم تعبئة بيانات الدخول الخاصة بالمستخدم، ورقم الهوية وكلمة المرور، ومن الصفحة الرئيسية تظهر لقائد المؤسسة التعليمية أيقونة «نتعلم بحذر».

ويتم عرض الجهات التابعة للمسؤول الذي تم تعيينه مشرفاً عليها في خدمة «نتعلم بحذر»، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بكل تجمع: (الاسم – النطاق – عدد المخالطين – عدد المصابين – عدد المحصنين)، وعند اختيار المؤسسة التعليمية يتم عرض التفاصيل: (رقم الهوية – الاسم – الفئة «موظف، طالب» – الحالة الصحية)، مع إمكانية البحث برقم هوية محدد عن طريق أيقونة البحث.