جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

أعلنت جامعة حائل عن طرح مجموعة من الدبلومات المدفوعة المصنّفة من وزارة الموارد البشرية، والمعتمدة من وزارة التعليم، التي يبدأ التسجيل فيها غدًا الثلاثاء حتى السبت 21 أغسطس 2021.
وتهدف الدبلومات إلى تأهيل الدارسين وإكسابهم المهارات والقدرات والكفايات اللازمة، التي تمكنهم من الحصول على فرص مناسبة داخل سوق العمل، وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب والتقنيات المتاحة حسب التخصص المناسب.
وتعمل الجامعة على تنوّع مصادر التعليم التي تقدمها لجميع شرائح المجتمع، من أجل تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال طرح بعض البرامج الأكاديمية والمهنية المختصة، ويأتي ذلك تحقيقاً للخطط التي وضعتها الجامعة ضمن أهدافها الاستراتيجية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2021.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج للاطلاع على التفاصيل والرسوم الدراسية كافة من خلال زيارة الرابط التالي : https://dcsce.uoh.edu.sa.
يذكر أن الجامعة قدمت خلال العام الماضي أكثر من (246) دورة تدريبية استفاد منها (19401) متدرب، وكذلك (14) دبلومًا أكاديميًّا ومهنيًّا، حيث بلغ عدد خريجي وخريجات الدبلومات حوالى (500) خريج وخريجة.