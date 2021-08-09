أمانة جدة تغلق 40 منشأة تجارية مخالفة لاجراءات #كورونا

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 40 منشأة تجارية مخالفة من خلال 7469 جولة رقابية تمّت مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

ورصدت الفرق الميدانية 60 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات.

ودعت الأمانة مرتادي الأسواق والأماكن العامة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس.