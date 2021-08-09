“الصحة” تُحذر من الانسياق خلف الشائعات المضللة بشأن لقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة، أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية, محذرة من الانسياق خلف الشائعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة بشأن لقاحات كورونا التي لا تستند على أي أساس علمي أو طبي، مشيرةً إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

يشار إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حذر من خطورة الشائعات ووصفها بـ”القاتلة”.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كنت أسمع دائمًا بالتحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيرا للصحة عرفت أن كثيرا من الشائعات قاتلة”.

وأضاف: “نصيحة لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك”.