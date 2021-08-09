جدل في قطر بعد قانون أول انتخابات تشريعية.. اعتراضات واعتقالات في قبيلة “آل مرة”

سادت حالة من الجدل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي في قطر، بعد إعلان شروط الترشح في انتخابات مجلس الشوري، عقب مصادقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مؤخرا على قانون أول انتخابات تشريعية في البلاد.

وحسب ما جاء بالقانون، “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

وأثارت شروط الترشح وتحديدا “الجنسية الأصلية قطرية”، الجدل في الأوساط القطرية وتحديدا قبيلة “آل مرة” التي لا تنطبق عليها تلك الشروط، الأمر الذي يمنعهم من الترشح في الانتخابات.

ووصفت القبيلة هذا القانون بـ”التعسفي”، ما دفع بعض النشطاء لإطلاق وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه، وهو الأمر الذي رأته وزارة الداخلية القطرية إثارة للعنصرية والقبلية انتهى بإحالة 7 أشخاص للنيابة العامة.