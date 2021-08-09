تفاصيل: إصدار أكثر من 65 الف وثيقة صلح في #السعودية #رؤية_السعودية_2030 #هنا_التحول #برنامج_التحول_الوطني

أصدر مركز المصالحة النموذجي، والذي يعتبر أحد مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل أكثر من 65 الف وثيقة صلح في المملكة .

ويأتي ذلك بجهد 512 مصلح ومصلحه في تخصصات المختلفة الشريعة والقانونية والاجتماعية.

ويعد مركز المصالحة النموذجي أحد مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل ويسعى الى تقديم خدمات الصلح الى كافة فئات المجتمع قبل الوصول المحاكم وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، ضمن المبادرات العملاقة لـ #برنامج_التحول_الوطني نحو تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

ومن الجدير ذكره أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان وقد دشن في الرياض في شهر يناير 2021 مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.

وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري، حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.