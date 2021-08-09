سيطرة سعودية على أول 3 مراكز ببطولة العالم للراليات لفئة الكواد بعد نهاية الجولة السابعة

حقق المتسابقون السعوديون ‏المشاركين في الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة الكواد (جولة هنقاريا) مراكز متقدمة مما عزز من صدراتهم واستحواذهم على المراكز الثلاثة الأولى لبطولة العالم.

وحل الكابتن هيثم التويجري في المركز الثاني بجولة هنقاريا مما مكنه من حصد المزيد من النقاط لتعزيز صدراته للبطولة بـواقع (56) نقطة, وجاء الكابتن فيصل السويح ثالثاً في مرحلة هنقاريا ليرفع رصيده من النقاط إلى (51) نقطة في المركز الثاني لبطولة العالم، كما حقق الكابتن هاني النومسي المركز الخامس في هذه الجولة ليصبح رصيده من النقاط (30) نقطة متقدماً إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة.

يذكر أن هيثم التويجري و فيصل السويح و هاني النومسي حققوا أداء لافتاً في ‏الجولات السابقة من بطولة العالم، وحرصوا على حصد المزيد من النقاط لتعزيز ‏صدارتهم, قبل المشاركة في الجولة المقبلة التي ستقام بعد شهر في قطر تليها الجولة الختامية في البرتغال.

من جانب آخر، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين ‏لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعة، الأبطال السعودين هيثم التويجري وفيصل السويح وهاني النموسي, مباركاً لهم ما تحقق من إنجازات ومتمنياً لهم تكرار الفوز في الجولات القادمة والظفر بالبطولة.