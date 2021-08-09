“التعاون الخليجي”: إنهاء الأزمة اليمنية سياسيا وفقا للمرجعيات الثلاث

جدد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص مجلس التعاون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبيرغ، اليوم الإثنين، مؤكدا أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمينة انطلاقا من المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، والدفع بالحل السياسي تغليبا لمصلحه اليمن واليمنيين، متطلعا للعمل مع “غروندبيرغ” لمواصلة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمه اليمنية و تحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة.