التعليم تخصص أكثر من مليار ريال لصيانة ونظافة المباني المدرسية

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص ما يزيد على مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة م.عبدالرحمن الشايع أن كافة إدارات التعليم في محافظات ومناطق المملكة تعمل على تأمين 78,607 مكيفات، مشيراً إلى أن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف ويجري تأمين بقية الأجهزة خلال الأيام المقبلة، وكذلك تأمين 3600 برادة مياه.