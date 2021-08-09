أسترازينيكا لم تكشف وفايزر تتصدر.. سباق محموم لشركات لقاح #كورونا لخطف المليارات

حققت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المرخصة، أرباحاً بمليارات اليورو للشركات المنتجة، بدايةً بتحالف شركتي الأدوية فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الإثنين.

وفي ما يلي نتائج الشركات الخاصة، باستثناء اللقاح الروسي سبوتنيك-في، واللقاحات الصينية التي طورتها الهيئات العامة.

كان العملاق الأمريكي ومختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية اللذان طورا اللقاح المضاد للفيروس أول من أعلن في الغرب نتائج إيجابية وحصلا على ترخيص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليستفيدا من هذه الميزة.

وحقق اللقاح لشركة فايزر أكثر مما در على أي منافس آخر، بـ 10.8 مليارات دولار (حوالى 9.2 مليارات يورو) في النصف الأول من 2021.

وترفع المجموعة الأمريكية سقف توقعاتها في 2021، حيث تعتزم تحقيق 33.5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام.

وسجلت بايونتيك، من جانبها، مبيعات بـ 7.3 مليارات يورو في النصف الأول من العام.

ويعد اللقاح المضاد للفيروس المنتج الوحيد المخصص للبيع، بخلاف فايزر التي تنتج العديد من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا الرقم أداء هذا العلاج وحده.

وتتوقع بايونتيك تحقيق مبيعات من اللقاح بـ 15.9 مليار يورو، في 2021.

وطورت الشركة الأمريكية الناشئة موديرنا، على غرار فايزر بايونتيك من جهتها لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال، أحد أول اللقاحات المعتمدة في الغرب.

في النصف الأول من العام، حققت موديرنا التي يُعد لقاحها أول منتج متداول لها، مثل بايونتيك، مبيعات بـ 5.9 مليارات دولار، أي حوالى 5 مليارات يورو.

وتتوقع موديرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها عن مجمل 2021.

واعتمد اللقاح السويدي البريطاني أسترازينيكا، والأمريكي جونسون أند جونسون، عبر فرعه البلجيكي جانسن، في الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وهما يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي.

ولم ترخص الولايات المتحدة للقاح أسترازينيكا، رغم اعتماده في دول أخرى، مثل الهند.

ووعدت المجموعتان ببيع لقاحاتهما دون أرباح أثناء الوباء. ولذلك فأن أسعار المبيع أقل بكثير من أسعار فايزر بايونتيك وموديرنا، الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات.

وأعلنت أسترازينيكا إيرادات من لقاحها بـ 1.17 مليار دولار (مليار يورو) في النصف الأول من العام.

وتحدثت جونسون أند جونسون التي اعتمد لقاحها لاحقاً، 264 مليون دولار (225 مليون يورو).

وتنوي جونسون أند جونسون بيع ما قيمته 2.5 مليار دولار من لقاحها في 2021، فيما لم تكشف أسترازينيكا توقعات مفصلة.