137 مليون يورو خسائر #برشلونة بسبب رحيل #ميسي

ذكرت مؤسسة براند فاينانس، أن رحيل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يكبد نادي برشلونة 137 مليون يورو كخسائر من قيمة العلامة التجارية، ما يعني انخفاضاً بنسبة 11% للقيمة الحالية، البالغة 1.266 مليار يورو.

ستأتي هذه الخسائر بشكل أساسي من انخفاض العوائد التجارية لنادي برشلونة، المنتظر أن تتراجع بقدر 77 مليوناً، ومن مبيعات القمصان، ومنتجات التسويق الأخرى، والتي يتوقع أن تقل بمقدار 43 مليوناً.

والسبب الثالث الذي سيخسر “البرسا” مالاً بموجبه، يتمثل في عوائد يوم المباراة، والنتائج على أرض الملعب، بانخفاض بقدر 17 مليون يورو.

وطبقاً لتقرير (براند فاينانس فوتبول 50 2021)، فإن برشلونة يحظى بثاني أغلى علامة تجارية لنادي كرة القدم في العالم، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد، بواقع 1.276 مليار يورو.