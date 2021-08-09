على الكهرباء والوقود.. احتجاجات في #لبنان من #بيروت إلى صيدا والنبطية

نفّذ لبنانيون غاضبون وقفات احتجاجية في عدد من المناطق في لبنان احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وأزمة التقنين القاسي لأصحاب المولدات الخاصة بسبب انقطاع الوقود.

وانطلقت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت، وقُطع طريق المطار القديم بالسيارات، ومدينتي النبطية، وصيدا، جنوب لبنان .

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في 1990 من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حل يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات، والأدوية، وحليب الأطفال في الصيدليات، واختفاء بعض الأدوية، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، والمواد الغذائية المدعومة.

وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر، وتقنن بإنتاج الكهرباء لاستمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية أكثر من 8 ساعات في اليوم، بعد نفاد المازوت، وأطفأ بعضهم المولدات بشكل نهائي