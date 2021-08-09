أولمبياد باريس 2024.. من برج إيفل إلى شواطئ تاهيتي

وصل العلم الأولمبي اليوم الإثنين إلى باريس التي ستستضيف النسخة التالية من الألعاب الصيفية 2024، بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو الأحد.

وفيما يلي بعض الحقائق عن ألعاب باريس 2024:

-ستصبح باريس ثاني مدينة بعد لندن تستضيف الألعاب الأولمبية ثلاث مرات. وستحتفل في 2024 بمرور 100 عام على تنظيم الأولمبياد لآخر مرة في العاصمة الفرنسية.

-ترغب باريس في إقامة حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير. ستكون المرة الأولى التي يقام فيها حفل الافتتاح خارج الملعب الأولمبي.

-ستقام العديد من المنافسات على خلفية بعض أجمل معالم باريس. ستقام مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية أمام برج إيفل بينما ستقام منافسات التزلج على الألواح في ساحة الكونكورد والفروسية في قصر فرساي الفخم خارج باريس.

-ستستضيف تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية‭ ‬مسابقة ركوب الأمواج على بعد 15706 كيلومترات من باريس. وستحطم هذه المسابقة الرقم القياسي لأبعد مكان تقام فيه مسابقة أولمبية في دورة واحدة بعيداً عن المدينة المضيفة.

-سيتم فتح باب المشاركة في سباق الماراثون للجميع ومن بينهم الهواة لأول مرة في تاريخ الألعاب.

-مركز الرياضات المائية سيكون المكان الدائم الوحيد الذي سيتم تشييده خصيصاً من أجل أولمبياد باريس. وسيتصل بجسر للمشاة بملعب فرنسا الدولي المجاور حيث ستقام ألعاب القوى.

-يتوقع أن تصل تكلفة إقامة أولمبياد 2024 إلى 3.9 مليار يورو (4.6 مليار دولاراً) وفقاً لموقع ألعاب باريس الرسمي.