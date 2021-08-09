عاجل .. التعليم: 87% من طلاب وطالبات الجامعات محصنون

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن نسبة الطلاب والطالبات المحصنين في الجامعات وصلت إلى 87.30%، فيما بلغت نسبة التحصين بين الكادر الأكاديمي والموظفين 88.17%.

وقال الأحمري: “بلغت نسبة تحصين الطلبة بجرعة واحدة 87.30%، فيما بلغت نسبة المحصنين منهم بجرعتين 41.49%، كما تبلغ نسبة غير المحصنين 12.69% من إجمالي الطلاب والطالبات”.

وأضاف أن نسبة التحصين بجرعة واحدة للكادر الأكاديمي والموظفين في التعليم الجامعي بلغت 88.17 وبلغت نسبة الحاصلين منهم على جرعتين 50%، ونسبة 11.83% غير محصنين من إجمالي الكادر الأكاديمي والإداري.