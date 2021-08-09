أمريكا تحذر البرازيل من استخدام معدات “هواوي” في شبكات 5G

حذرت الولايات المتحدة البرازيل من استخدام معدات شركة “هواوي” الصينية في شبكات 5G للاتصال، والتي كانت واشنطن قد اعتبرتها خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وقال مدير شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، خوان غونزاليز، للصحفيين يوم الاثنين، إن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أعرب عن قلقه بشأن معدات “هواوي” خلال زيارته للبرازيل الأسبوع الماضي

وأشار المسؤول إلى أن البرازيل لم تؤكد ما إذا ستستخدم معدات الشركة الصينية المذكورة أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد حظرت استخدام معدات “هواوي” في شبكات الاتصال الأمريكية، متهمة الشركة الصينية بجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين والتعاون مع السلطات الصينية. ودعت الدول الأخرى للتخلي عن “هواوي” أيضا، الأمر التي رفضته الشركة الصينية وبكين الرسمية، مؤكدتين أن المعدات الصينية لا تهدد أحدا.

وأضاف غونزاليز أن ساليفان ضغط على الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بعد تصريحاته عن نزاهة الانتخابات في البرازيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة على قناعة بأن البرازيل قادرة على إجراء انتخابات حرة.

يذكر أن بولسونارو قد تحدث عن محاولات محتملة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده العام المقبل، مشككا في نزاهة النظام الانتخابي في البلاد. وأمر قاض في المحكمة العليا فتح تحقيق مع الرئيس بتهم “نشر معلومات مضللة” حول الانتخابات.