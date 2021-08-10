كريم خان في #الخرطوم والهدف.. تسليم البشير ومرتكبي جرائم دارفور

قالت مصادر سودانية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، سيصل ليلة الإثنين الثلاثاء، إلى الخرطوم لبحث التعاون مع الحكومة حول التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الزيارة تهدف إلى لقاء مسؤولين في الحكومة لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري حول دارفور.

وأصدرت المحكمة الدولية أوامر توقيف ضد الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه، وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها لا تمانع في تسليم المطلوبين، لكنها لم تتخذ خطوة بعد في هذا الملف.