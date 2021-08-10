شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للجنسين بـ #جامعة_الملك_سعود #وظايف_شاغرة

أعلنت المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود بالرياض عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف في المجالات التالية:

وظائف طبية – وظائف تمريض – وظائف إدارية وتقنية – وظائف فنية – وظائف أخصائيين –

وظائف قيادية.

ومن ضمن الشروط العامة : ضرورة الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية وإجتياز الاختبارات المطلوبة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط : https://medicalcity.ksu.edu.sa