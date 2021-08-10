مفاجأة من العيار الثقيل.. #برشلونة يفاوض #ميسي

فجر برنامج لابورتيرا الرياضي الكاتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، إذ أكد بأن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق، عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحافي.

قال البرنامج الذي يبث عبر شبكة بيفيتي الكاتالونية عبر تغريدة في حسابه على تويتر: “خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة”.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كاتالونيا، أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى هناك.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده 30 يونيو الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكاتالوني.