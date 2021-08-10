أمريكا لكل من يفكر في السفر لإيران: أكتبوا وصيتكم!

“أكتب وصيتك وفوض الأشخاص المناسبين حول الحضانة المحتملة للأطفال والحيوانات الأليفة، وممتلكاتك”، نصيحة قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الذين يفكرون في رحلة عاجلة إلى إيران.

وكشفت الخارجية، في بيان، أن “المواطنين الأميركيين الذين سافروا إلى إيران تعرضوا للخطف والاعتقال ووُجهت إليهم تهم خطيرة”.

وأضافت: “تواصل السلطات الإيرانية احتجاز المواطنين الأميركيين ظلمًا، وخاصة المواطنين الإيرانيين -الأميركيين، بما في ذلك الطلاب والصحافيون ورجال الأعمال والأكاديميون، بتهم مثل التجسس وتهديد الأمن القومي”.

كما أضاف البيان أن المسؤولين الإيرانيين يؤخرون باستمرار إمكانية الوصول إلی محام للمواطنين الأميركيين المسجونين.