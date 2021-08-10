عيار 21 عند 182.93 ريال.. أسعار الذهب تتراجع في السعودية وترتفع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، لتخالف الانتعاش الطفيف الذي شهده المعدن النفيس عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لمستوى 209.06 ريال (55.75 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) عند مستوى 182.93 ريال (48.78 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، الثلاثاء، مستوى 156.80 ريال (41.81 دولار).

وعالمياً، عاود الذهب ارتفاعه خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تذبذبه خلال تداولات أمس وتراجعه إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، إثر التحسن الكبير ببيانات سوق العمل الأمريكي.

وجاء هذا الارتفاع مع استقرار مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- عند 92.95 نقطة، وذلك في تمام الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% أو 10.3 دولار لتصل إلى 1736.8 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.4% ليسجل 1736.68 دولار.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.57% إلى 23.64 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.39% ليصل إلى 995.74 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.83% إلى 2629.01 دولار.

وقال “رافيل بوستيك” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن البنك يجب أن يتحرك نحو تقليص مشترياته من الأصول، بعد تحقيق أداء شهري قوي آخر في بيانات الوظائف.

ويترقب المستثمرون ظهور بيانات التضخم الأمريكية خلال هذا الأسبوع، حيث من المقرر ظهور مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين.