إصابات كورونا العالمية تتجاوز 204 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 204 ملايين و158 ألفاً و38 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و316 ألفا و453 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 183 مليونا و352 ألفا و6 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إيطاليا تسجل 4200 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، و22 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 4ر4 ملايين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128242 وفاة.

الهند تسجل 28204 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 28204 إصابات جديدة بفيروس كوروناالمستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 32 مليونًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الوفيات بلغ 428682 وفاة بعد تسجيل 373 وفاة جديدة.

ألمانيا تسجل 2480 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و794429 بعد تسجيل 2480 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91803 بعد تسجيل 19 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 1540 إصابة جديدة بكورونا و 9 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،اليوم ، أن كوريا الجنوبية سجلت 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوكالة أن هناك 1476 إصابة انتقلت محليا بين الإصابات الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 213 ألفا و987 إصابة.

كما سجلت البلاد 9 حالات وفاة جديدة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 2134 وفاة.

المكسيك تسجل 6513 إصابة جديدة بكورونا و270 وفاة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6513 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و270 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و978330 والوفيات إلى 244690.

وكانت الحكومة قد رجحت أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى كثيرا.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.