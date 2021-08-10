قبل أيام من العودة الحضورية.. #التعليم توجه رسالة للطلبة والطالبات

وجهت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الطلبة والطالبات قبل أيام من العودة الحضورية للدراسة، من خلال أنفوجراف نشرته عبر حسابها بـ «تويتر»: لعودةآمنة لمقاعد الدراسة، لا تتأخر في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؛ حتى لا يؤثر ذلك سلباً في استمرار تعليمكم حضورياً».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن «التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، يهدد سلامتكم، وأسركم، ومجتمعكم، ويؤثر سلبًا على استمرار تعليمكم حضوريًا».

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قالت إن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت أن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة روضتي، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بـ70%، أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت الشهري، أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتين لم تتجاوز 19% حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%.

وأكدت متحدثة «التعليم»، أن نسبة المحصّنين المتعافين من كورونا من الطلاب والطالبات تبلغ 6%، فيما بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة 45%.