100 مليار ريال إجمالي دفعات #حساب_المواطن.. و1.9 مليار لشهر أغسطس

بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ أكثر من 989 ريال لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريال على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليار عملية.

وأشار القحطاني أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، مبيناً ان 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وعلى صعيد آخر، قال برنامج حساب المواطن أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.