البيئة: حظر صيد #أسماك_الكنعد على #ساحل_الخليج_العربي لمدة شهرين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء سريان تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام ابتداءً من يوم الأحد المقبل 07/01/1443هـ، الموافق 15 أغسطس 2021م، وحتى 09/03/1443هـ، الموافق 15 أكتوبر 2021م.

وأوضحت الوزارة أن قرار حظر صيد أسماك الكنعد يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

وفي هذا السياق، حثت “الوزارة” جميع المعنيين بتطبيق القرار بضرورة التعاون تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية -ممثلًا في مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف ووحدة الثروة السمكية بالجبيل- أنهى مؤخرًا إصدار التصاريح الخاصة بصيد الروبيان للقوارب الموجودة على طول ساحل الخليج العربي للموسم 2021م الذي انطلق في الأول من أغسطس الجاري لمدة 6 أشهر.

يذكر أن كميات الروبيان التي تم اصطيادها في بالمنطقة الشرقية خلال موسم 2020م بلغت 6430 طنًّا، وتشير التوقعات إلى أن تكون الأسعار لهذا الموسم للمنّ الواحد (16 كيلوًا) 200 ريال للروبيان الصغير و350 ريالًا للروبيان الوسط و500 ريال للروبيان الكبير و650 ريالًا للروبيان الجامبو، مضيفًا أن حصيلة الصيد المتوقعة لهذا الموسم سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة وحافز لتطور المهنة وتوطينها.