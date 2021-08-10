“الخسائر تحاصرنا”.. سكان حي الفضيلة بجدة يشكون تكرار انقطاع الكهرباء

يعاني سكان حي الفضيلة، جنوب محافظة جدة، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وسط تجاهل تام من شركة الكهرباء، بحسب أهالي المنطقة.

وقال عدد من الأهالي، لـ “الوئام”، أن الانقطاع المستمر للتيار تسبب بأضرار تجارية للسكان كملاك المنشآت. موضحين أن بعض المستأجرين لمنازلهم ومحلاتهم التجارية تركوا الوحدات المستأجرة وتوجهوا لحي آخر تتوفر فيه الكهرباء بشكل مستقر.

كما أعرب القاطنون عن عدم معرفتهم لسبب انقطاع الكهرباء، خاصة في أوقات الحر الشديد، من الساعة الـ10 والنصف صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً. مشيرين إلى أنهم يضطرون للذهاب للفنادق والشقق المفروشة وتكبد خسائر مالية هم في غنى عنها، أو بقاء الأسرة كاملة خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى والحوامل، داخل السيارة، لتفادي الحر.

في السياق؛ قال واحد من السكان إنه طلب معرفة سبب تكرار هذا الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وكم مدة بقاء العطل وإصلاحه وذلك بالاتصال على رقم طوارئ الكهرباء (933)، ولكن للأسف لم يوضَح السبب ولا المدة بشكل دقيق.

فيما قال ساكن آخر إن الكيبل التابع لشركة الكهرباء المغذي للحي لم يعد يتحمل الجهد الكهربائي، وخاصة بعد انتشار الرقعة العمرانية والتجارية في الحي، وأنه بحاجة للتغيير وربما الشركة توجه فرق الصيانة فقط بتغيير الفيوز بهدف تجنب دفع تكاليف إضافية أو هو إهمال من تلك الفرق. على حد قوله.

وطالب السكان، شركة الكهرباء، بسرعة إصلاح العطل، خاصة أنهم يدفعون شهريا تكاليف خدمة إيصال التيار الكهربائي، إلى جانب التكاليف الإضافية التي تدفع لإصلاح الأجهزة الكهربائية التي تعرضت لضرر بليغ، بسبب الانقطاعات المتكررة، وكذلك فساد الأطعمة واللحوم والمأكولات التي بحاجة للتبريد، إضافة لتضرر بعض المرضى الذين لديهم أجهزة طبية لا تعمل بدون كهرباء.