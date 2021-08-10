البنك المركزي السعودي يطلق برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية

أطلق البنك المركزي السعودي برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية؛ إسهاما منه في دعم البحث العلمي والنهوض به، والاستفادة من مخرجاته في المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويعزز البرنامج الدور الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًّا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكًا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة.

وتشمل المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج كلًّا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية “الفنتك” ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب موضوعات أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية، علماً أن لجنة التحكيم المشكّلة ستقوم باختيار أفضل عشرين بحثًا منها بعد الانتهاء من ترجمة الأوراق البحثية المختارة، حيث سيحصل أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على مكافأة مقدارها عشرة آلاف ريال (10,000)، فيما سيحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى العشرين على مكافأة مقدارها خمسة آلاف ريال (5,000).

ودعا البنك المركزي السعودي الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/Islamic_Finance_Research_Program_.aspx.