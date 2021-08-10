وزير تركي سابق: العدالة في بلادنا مُعلقة

قال وزير تركي سابق، إن العدالة في بلاده “معلقة” بعدما أصبحت السلطة السياسية تهيمن على القضاء بالكامل.

وأكد إرتوغرول غوناي، الذي شغل منصب وزارة السياحة والثقافة سابقاً، أن القضاء لم يكن أبداً سيفاً للسياسة في تركيا، مشيراً إلى أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة “كانت هناك محاكمات غير عادلة. العدالة لم تعمل على الإطلاق بشكل مثالي.

لكني أعتقد أن العدالة لم تعلق أبداً في الماضي كما الآن. نعم، كان القضاء موجهاً سياسياً في الماضي، لكنه لم يكن أبداً سيف السياسة”.

وأشار الوزير السابق إلى أن أي شخص بات يوصف اليوم بإرهابي بسبب سطوة الحكومة على وسائل الإعلام، إضافة إلى الموقف المتناقض والداعم للمعارضة والمجتمع فتح أيضا مساحة للحكومة ، حسب صحيفة زمان التركية.

وأضاف غوناي : أول جملة تعلمناها هي العدل أساس الملك، أن أي نقول إن الاقتصاد ليس أساس الملك، وليس الجيش والقوات المسلحة أساس الملك، نقول إن العدل هو الأساس للملك. دولة يحكمها العدل، فعندما تدمر العدالة، ينهار كل شيء.