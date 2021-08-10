لمحبي المشاهدة والتصوير .. ظاهرة فلكية مدهشة في سماء المملكة غدا

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالافق الغربي ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل وهي فرصة مثالية للتصوير .

و عند استخدام المنظار يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه ، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء المساء أواخر شهر ابريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء، وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي ، حيث توقف عن الصعود منذ شهر يوليو الماضي، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء .

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب وليس (المنظار) فإن قرصه في طور الاحدب المتناقص في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظرا لاقترابة من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح قرصه مثل الهلال نهاية هذا العام.