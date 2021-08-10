وفاة 25 عسكرياً جزائرياً أثناء إنقاذ مدنيين من الحرائق الهائلة

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تعازيه إثر وفاة 25 عسكرياً بسبب حرائق الغابات في جبال بجاية، وتيزي وزو.

وقال الرئيس الجزائري، مساء اليوم، عبر حسابه على تويتر: ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فرداً من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية من جهة أخرى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وفاة 18 جندياً في الحرائق المنتشرة في مناطق من شمال البلاد.

وجاء في بيان للوزارة أن العسكريين، قتلوا عند أداء واجبهم، قائلةً: سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة 18 عسكرياً، بينهم دركي واحد، من مفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، بمنطقة إيشلاظن.