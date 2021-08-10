أنقرة اقترضت في 3 أعوام أكثر مما اقترضت في 95 عاماً

قال كاتب صحافي تركي، إن ديون بلاده تجاوزت 2 تريليون ليرة، في نهاية يونيو الماضي.

وقال الكاتب في صحيفة دنيا، علاء الدين أكتاش، إن ديون تركيا التي كانت في نهاية يونيو 2018، حوالي969.9 مليار ليرة تركية، ارتفعت إلى 2.027 تريلون ليرة هذا العام، مشيراً إلى أنه بعد 3 أعوام من النظام الرئاسي، فإن هذه الديون تعطي أفضل فكرة عن حقيقة الوضع في البلاد، وفق موقع زمان التركي.

وأوضح الكاتب في مقاله، أنه مصدوم بعد تضاعف أرقام الديون في 3 أعوام، بشكل يفوق ما اقترضته الدولة في 95 عاماً هو عمر الجمهورية التركية، داعيا المشككين “إلى مراجعة أرقام وزارة المالية على موقعها الرسمي.