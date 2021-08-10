“كاف” يعلن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، مواعيد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ونجح الأهلي في الفوز بآخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا، فيما نجح الرجاء المغربي في الفوز ببطولة الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل في المباراة التي جمعت الفريقين بدولة بنين.

وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بشأن مواعيد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على النحو التالي اليوم الثلاثاء: مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الجديد، سينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 قرعة الأدوار التمهيدية من توتال انرجيز CAF دوري الأبطال وتوتال إنرجيز CAF كأس الكونفيدرالية 2021-22، ستجرى القرعة في القاهرة، أمام الاتحادات الأعضاء في CAF حتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 لتقديم ممثليهم”.

وسيبدأ السباق لخلافة الأهلي (مصر)، الفائز بالنسخة الأخيرة من توتال انرجيز CAF دوري الأبطال، والرجاء الرياضي (المغرب) ، الفائز بتوتال انرجيز CAF كأس الكونفيدرالية، في 10 سبتمبر 2021 مع إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول، ستبدأ مرحلة المجموعات في فبراير 2022″.

وتابع: يسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيف CAF بدخول فريقين في المسابقات المختلفة، وهي جنوب أفريقيا والجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حيث تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما تغلب على الفريق الجنوب أفريقي بثلاثية دون رد، فيما نجح الرجاء المغربي في تحقيق آخر نسخة لبطولة الكونفدرالية.

ونجح نهضة بركان في تحقيق النسخة قبل الأخيرة على حساب بيراميدز، لتكون آخر نسختين لدوري الأبطال للأندية المصرية وبالتحديد.

فيما كانت الكونفدرالية لصالح الأندية المغربية في آخر نسختين عن طريق نهضة بركان والرجاء.