“بشأن الجواز الصحي” .. نداء من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في فرنسا و القادمين إليها

أصدرت سفارة المملكة في فرنسا،اليوم، نداء مهما للمواطنين المتواجدين في فرنسا والقادمين إليها حتى تاريخ 15 أغسطس بشأن الجواز الصحي.

وقالت السفارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بالتعليمات التي أصدرتها السلطات الفرنسية حيال توثيق الجواز الصحي الصادر من خارج أوروبا والمتعلق بالسياح المتواجدين على الأراضي الفرنسية والقادمين إليها حتى تاريخ 15 أغسطس وذلك عبر استكمال الآتي:

– شهادة اكتمال جرعات التطعيم

2- صورة من جواز السفر

3-صورة من تذكرة السفر الذهاب والعودة

4-وتعبئة النموذج أدناه

https://diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/demande_de_conversion_de_certificat_de_vaccination_cle06bfeb-2.pdf

وأن يتم إرسالها عبر البريد الالكتروني:

mailto:[email protected]