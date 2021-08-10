نيمار مرحباً بميسي: “معاً من جديد”

رحب مهاجم باريس سان جيرمان نيمار بزميله السابق في برشلونة ميسي في العاصمة الفرنسية، من خلال نشر فيديو على موقع إنستغرام كتب فيه رسالة “معاً من جديد”.

ونشر نيمار في مقطع الفيديو لقطات لأفضل أهداف وتمريرات حاسمة له هو وميسي.

وفي انتظار التأكيد الرسمي من باريس سان جيرمان، سيلعب ميسي الموسم المقبل مع النادي الباريسي.

وبذلك سيعود ميسي ونيمار للعب معاً مجدداً بعد أربع سنوات من رحيل البرازيلي عن برشلونة إلى بي اس جي.

وفاز ميسي ونيمار معاً بدروي الأبطال في برشلونة موسم 2014-2015 الذي حققا فيه أيضاً الدوري وكأس الملك.