مع الرئيس هادي.. #خالد_بن_سلمان يبحث الوضع في اليمن وموقف #المملكة الثابت من الحل السياسي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع اليوم بفخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال سموه: تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- لفخامة الرئيس، وتمنياتهما لفخامته والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار .

وأضاف: ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الازمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.