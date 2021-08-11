السعودية تضع شرطاً واحداً لمساعدة #لبنان

أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، أمس الثلاثاء، أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على إصلاحات جادة.

وكرر المجلس تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات.

لكنه أشار إلى أن “أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”.

يشار إلى أن لبنان يعيش انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.