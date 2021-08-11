هذه التفاصيل: #وظائف قيادية للسعوديين في #الأمم_المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر مناصب قيادية لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين، للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة الإقليمية والدولية.

وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

وظيفة مدير الشؤون السياسية – نيروبي ( لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى).

وظيفة نائب مدير الشؤون السياسية – نيويورك (لدى مكتب مكافحة الإرهاب).

وظيفة رئيس فرع ابتكار الخدمة العامة – نيويورك (لدى دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية).

وظيفة مدير الشؤون السياسية – نيويورك (لدى إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام – إدارة عمليات السلام – الهيكل المشترك).

وظيفة مدير الشؤون الاقتصادية – جنيف (لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

ويرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية:

[email protected]