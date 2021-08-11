إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 204.7 ملايين.. وإعطاء 4.48 مليارات جرعة لقاح

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 204 ملايين و798 ألفا و575 حالة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و327 ألفا و147 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 183 مليوناً و930 ألفا و11 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس «كورونا» المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.48 مليارات جرعة.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالى 8. 44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام. وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس «كورونا» 203.4 ملايين حالة و4.3 ملايين حالة وفاة.