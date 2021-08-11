مطار هيثرو: بدء تعافي السفر

قال مطار هيثرو البريطاني إن أعداد المسافرين ارتفعت في يوليو مع تخفيف الحكومة قيود السفر وإن التعافي بدأ، ولكنه حذر من أن الأرقام الكلية ما زالت تقل 80% عن مستوياتها قبل الجائحة نتيجة استمرار الكثير من القيود.

وذكر المطار أنه استقبل أكثر من 1.5 مليون مسافر في يوليو ما يجعله الشهر الأكثر ازدحاماً منذ مارس 2020، قبل بدء إجراءات العزل العام في أوروبا بسبب كوفيد-19 وتوقف السفر بالتالي.

وقال المطار الأكثر ازدحاماً في بريطانيا وكان الأكثر ازدحاماً في أوروبا قبل الجائحة، إنه ينبغي على الحكومة بذل المزيد من الجهود للمساهمة في عودة السفر لمستويات قريبة مما كانت عليه في عام 2019.

وانتقد مطار هيثرو وشركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية، الحكومة لعدم تخفيف قيود السفر بسرعة رغم سرعة تنفيذ حملة التطعيم وبسبب القواعد المعقدة التي لازالت تشمل اختبارات فيروس كورونا المكلفة.